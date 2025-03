CBF confirma data da estreia do Bahia na Supercopa Feminina

Bahia encara Cruzeiro na Supercopa Feminina em Feira de Santana - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o local do confronto entre Bahia e Cruzeiro pela Supercopa Feminina. O duelo será realizado no dia 8 de março, às 19h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

A partida será em jogo único e quem vencer avança para a semifinal. Caso conquiste a classificação, o Bahia enfrentará o ganhador do confronto entre Grêmio e Corinthians, que tem data prevista para acontecer no dia 12 de março.

Além do Esquadrão e da Raposa, a competição conta com a participação de Sport, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Real Brasília e Flamengo, que também brigam pelo título nacional.