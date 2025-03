De saída? Bahia negocia empréstimo de Vitor Hugo ao Atlético-MG

Vitor Hugo, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Sem espaço no Bahia desde que retornou de empréstimo em julho de 2024, o zagueiro Vitor Hugo pode deixar o Tricolor nesta janela de transferências. O defensor de 33 anos esteve em campo somente por 45 minutos nesta temporada e negocia saída por empréstimo junto ao Atlético-MG.

De acordo com o setorista Yuri Santana, o jogador foi um pedido do técnico Cuca, treinador do clube mineiro que trabalhou com o atleta quando a dupla ainda defendia o Palmeiras, em 2016 e 2017. Vale mencionar que o zagueiro possui contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

Contratado em 2023 pelo Bahia, Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, na temporada passada e também não recebeu muitas oportunidades, atuando em apenas 10 partidas. Desde que retornou ao Esquadrão de Aço, o defensor fez somente duas partidas, totalizando cerca de 59 minutos vestindo a camisa do Tricolor.

Fora dos planos do clube baiano para a temporada, Vior Hugo foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni após a vitória sobre a Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Questionado sobre o defensor, o treinador comentou que prefere utilizar os jovens Kauã Davi e Fred Lippert por questões táticas, já que os dois são destros.

Além disso, o comandante comentou que prioriza minutos para o volante Rezende, já que prefere o meio-campista na função de "lateral-defensivo".

"Nos últimos jogos eu joguei com um destro pela direita e David [Duarte] pelo centro, gosto muito de jogar com ele pelo centro, mas como tem o Rezende, eu tenho que fazer uma opção, já que ele faz um pouco melhor essa questão da lateral defensiva e jogou no ano passado nessa função. Como eu gosto do David centralizado, não faz muito sentido eu ter um canhoto pelo lado direito", disse o comandante", disse Rogério Ceni.

"Se não fosse isso, o Vitor Hugo poderia estar jogando tranquilamente, ele é extremamente delicado e profissional, mas o fato de ter o Rezende à esquerda e o David no centro, me gera um espaço para um destro, por isso jogou o Kauã Davi em um jogo e ou Fred Lippert em outro", concluiu.