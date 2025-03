VÍDEO: Ronaldo desembarca em Salvador para assinar contrato com Bahia

Ronaldo assinará contrato de empréstimo de uma temporada com o Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@netoecbtv)

Alvo do Bahia nesta janela de transferências, o goleiro Ronaldo desembarcou em Salvador na tarde desta quarta-feira, 26, para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Tricolor.

Soteropolitano, o jogador de 28 anos será emprestado ao clube baiano por uma temporada, com opção de compra de R$ 5 milhões de reais por 80% dos direitos. Os valores foram divulgados pelo jornalista Venê Casagrande.

Confira o vídeo gravado pelo produtor de conteúdo Neto Souza:

Adivinhem o número do voo de Ronaldo…



Simplesmente 1959!! pic.twitter.com/GN81g85UI1 — Neto (@netoecbtv) February 26, 2025

Revelado pelas divisões de base do Vitória, o goleiro se destacou defendendo o Atlético-GO nas últimas temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Capitão da equipe, o jogador entrou em campo 141 vezes pelo clube goiano.

A transferência de Ronaldo ao Bahia também foi comentada por Adson Baptista, presidente do Dragão. O dirigente lamentou a saída do jogador e revelou a vontade dele de "jogar a Série A", além de trabalhar com o técnico Rogério Ceni.