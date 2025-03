Bahia encara o Boston River pela 3ª fase preliminar da Libertadores

Anello comemora o gol da classificação do Boston River diante do Ñublense fora de casa - Foto: Reprodução / Instagram / @bostonriver_oficial

Já garantido na 3ª fase da Copa Libertadores após vencer o The Strongest por 3 a 0, diante do torcedor tricolor, na Arena Fonte Nova, o Bahia conheceu seu adversário na próxima rodada da competição nesta quarta-feira, 26.

Trata-se do Boston River-URU, que empatou fora de casa com o Nublense-CHI por 1 a 1, garantindo assim o confronto contra o Esquadrão, visando a classificação para a fase de grupos do torneio.

Em partida válida pelo segundo jogo da 2ª fase preliminar da Libertadores, realizada em território chileno, no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, o Ñublense saiu na frente com o meia Martín Rodríguez, logo aos oito minutos da etapa inicial. Os uruguaios igualaram o marcador aos 39 do segundo tempo, com o atacante Anello.

No primeiro duelo, o Boston River superou os “Diablos Rojos” por 1 a 0, no Estádio Centenário, no Uruguai.

De olho na fase de grupos, Bahia e Boston River se enfrentam já na próxima quarta-feira, 5, na casa do adversário, já que de acordo com os critérios da Conmebol na Libertadores, que segue o ranking de clubes sul-americanos, a equipe comandada por Rogério Ceni decide em casa, no dia 12 de março, por estar melhor posicionada.