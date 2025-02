Em duelo que interessa ao Bahia, Boston River vence o Ñublense

Boston River venceu o Ñublense por 1 a 0 nesta quarta-feira, 19 - Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Após garantir um empate por 1 a 1 contra o The Strongest na altitude de La Paz, o Bahia volta suas atenções não apenas para o jogo decisivo na Arena Fonte Nova, mas também para o possível adversário na terceira fase da Copa Libertadores. Caso confirme a classificação diante dos bolivianos, o Esquadrão enfrentará o vencedor do confronto entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile.

Os dois times se enfrentaram na noite desta quarta-feira, 19, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com um gol do atacante Gutiérrez, o Boston River venceu por 1 a 0 e saiu em vantagem nos primeiros 90 minutos da disputa. O duelo de volta será realizado na próxima quarta-feira, 26, no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, no Chile, onde o Ñublense buscará reverter o placar para seguir vivo na competição.

Enquanto isso, o Bahia se prepara para a grande decisão diante de sua torcida, na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova. Após 36 anos, o Tricolor voltou a disputar uma partida de Libertadores e agora quer transformar o empate conquistado na Bolívia em um resultado positivo dentro de casa para seguir adiante no torneio continental.