Hidratação foi fator chave para o Bahia na altitude de La Paz; entenda

Bahia segurou o The Strongest na altitude de La Paz - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A altitude de La Paz, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, é um dos maiores desafios para equipes que visitam a capital boliviana, e o Bahia soube lidar com esse obstáculo durante o empate por 1 a 1 contra o The Strongest, nesta terça-feira, 18, que garantiu a decisão da vaga na Copa Libertadores para Salvador.

Uma das armas mais importantes adotadas pelo time tricolor foi a monitoração da hidratação dos atletas, crucial para evitar os efeitos prejudiciais da altitude no desempenho físico. Para isso, o clube contou com um aparelho especializado que mede a hidratação dos jogadores e identifica aqueles que estão moderadamente desidratados, permitindo intervenções pontuais antes de o quadro se agravar.

Sebastian Burrows, coordenador de ciências do esporte do Bahia, explicou a importância dessa tecnologia: "O objetivo desse aparelho é medir a hidratação dos atletas, e identificar quais atletas estão moderadamente desidratados, para que haja intervenção, e garantir que eles cheguem ao jogo com o estado de hidratação adequado ao jogo. Além disso, o aparelho também indica que tipo de líquido o atleta está precisando ser reposto".

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Essa estratégia de monitoramento foi fundamental para que o time se mantivesse competitivo durante os 90 minutos, mesmo com o desgaste físico que a altitude causa. O Bahia, comandado por Rogério Ceni, foi superior durante grande parte da partida e, apesar de ter ficado atrás no placar com o gol de Guerreroi para o The Strongest, conseguiu reagir, igualando o jogo com um gol de Willian José e garantindo um empate que traz a decisão para a Arena Fonte Nova.