De quase vetado a herói: Willian José arranca empate na altitude

Willian José marcou o gol do empate do Bahia nesta terça-feira, 18 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia conquistou um empate importante por 1 a 1 contra o The Strongest, na noite desta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, em duelo válido pela 2ª fase da Copa Libertadores da América. A partida contou com uma série de oportunidades desperdiçadas, mas também com a superação do time, que, mesmo com um jogador a mais desde os cinco minutos do primeiro tempo, não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e foi para o intervalo atrás no placar.

Aos 38 minutos da primeira etapa, o time boliviano abriu o placar com Guerrero, após um contra-ataque rápido. No entanto, na segunda metade da partida, o Bahia reagiu e empatou com o atacante Willian José. O gol tricolor surgiu após uma boa jogada de Cauly, que finalizou para o gol, mas teve sua tentativa espalmada pelo goleiro Banegas. Willian José, atento ao lance, empurrou a bola para o fundo das redes e garantiu o empate para o Esquadrão de Aço.

Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni elogiou a performance de Willian José, mas revelou um detalhe importante sobre a condição física do atacante. Ceni explicou que Willian José vinha sentindo um pequeno incômodo na perna antes da partida, o que levou a comissão técnica a considerar mantê-lo no banco de reservas. “Ficamos na dúvida se deveríamos mantê-lo no banco, mas ele se manteve apto e entrou. No final, ele foi decisivo para nós”, disse o treinador.

Rogério Ceni também destacou a evolução técnica do atacante, que, desde sua saída do São Paulo, vem demonstrando grande progresso. “Ele melhorou muito, tecnicamente, desde que saiu do São Paulo, onde trabalhou comigo em 2012. Eu não imaginava que ele estivesse tão bem tecnicamente. Ele é um ‘9’ diferente, sabe trabalhar bem com a bola”, ressaltou o comandante tricolor. Ceni ainda mencionou que o Bahia está trabalhando junto ao departamento de performance para melhorar a condição física de Willian José, o que pode potencializar ainda mais seu rendimento.

A partida, que terminou empatada, deixa a decisão da vaga para a 3ª fase da Copa Libertadores para o jogo de volta, na próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia terá o apoio da sua torcida para buscar a classificação, e Ceni já sabe que o confronto será complicado. “Será um jogo difícil, mas temos tudo para lutar pela classificação”, finalizou.