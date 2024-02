Bahia é surpreendido pelo River-PI e perde a primeira na temporada | A TARDE

Publicado sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 18:04 h | Atualizado em 10/02/2024, 18:41 | Autor: Marcello Góis ouvir

No Albertão, River-PI supera o Bahia com gol no começo do jogo e suporta pressão do Esquadrão - Foto: Maria Vitória / River Atlético Clube