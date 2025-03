Elevador Lacerda registra aumento de 31% de passageiros no sábado, 1

Elevador Lacerda, que voltou a funcionar na última quinta-feira passada, 27 - Foto: Divulgação

O Elevador Lacerda transportou pouco mais de 21 mil passageiros somente neste sábado, 1. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o número é 31% maior do que em 2024, quando 16 mil pessoas utilizaram o equipamento, que voltou a funcionar na quinta-feira passada, 27, após requalificação promovida pela Prefeitura.

O Plano Inclinado Liberdade/Calçada também teve aumento de quase 60% no volume de passageiros se comparado com o sábado de Carnaval de 2024. Mais de 5,6 mil pessoas utilizaram o ascensor. Em 2024, pouco mais de 3,5 mil utilizaram o equipamento.

No total, o sistema de transporte público e de massa no município transportou quase 400 mil passageiros neste sábado, 1. Mais de 360 mil passageiros utilizaram as linhas que operam no entorno do circuito.

A linha gratuita Lapa - Calabar foi responsável por transportar quase 90 mil pessoas e realizou mais de 2,1 mil viagens. Foram registrados sete atos de vandalismo em ônibus dos sistemas.

O BRT Salvador, que opera 24h, com as linhas B4 e B5, registrou aumento de 66% no total de passageiros transportados em comparação com o mesmo dia de carnaval do ano passado. Em 2025, quase 30 mil passageiros foram transportados. Já no ano anterior, pouco mais de 17 mil passageiros utilizaram o sistema. O total de viagens registradas no BRT Salvador foi de 884, número 54% maior que 2024, com 572.

Foram realizadas blitze de combate ao transporte clandestino de passageiros nos circuitos. Ao todo, 97 veículos foram abordados dos quais 20 condutores foram autuados e 20 veículos foram removidos ao pátio.

Trânsito

Mais de 209 mil veículos acessaram os portais eletrônicos administrados pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), nos três primeiros dias do Carnaval 2025, entre quinta-feira, 27, e sábado, 1. O número é 76% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, quando cerca de 119 mil acessos foram realizados.

Neste dia, o fluxo de veículos passantes nos portais superou os 90% quando comparado ao mesmo dia 2024, quando 38.323 placas foram lidas pelos portais eletrônicos. Somente no sábado, o número de veículos passantes foi de 73.372, gerando 1.199 notificações por acesso irregular, o que corresponde a menos de 2% do total.

Neste sábado, 1, a Transalvador também registrou nove sinistros, que resultaram em 12 pessoas feridas. Estacionaram na Zona Azul 10.683 veículos e 612 foram removidos por estacionamento irregular. Ao todo, 2.900 foram notificados e 109 foram removidos aos pátios da autarquia.

A operação Respeite a Vida realizou 367 abordagens a condutores, notificando 23 deles com base na Lei Seca. Sete veículos foram removidos e mais 33 condutores foram notificados por outras infrações nessa mesma ação.

Na blitz de condutores profissionais, houve 1.015 abordagens e zero notificação. Desses, 160 conduziam ônibus, 39 táxis, 171 eram motoristas de transporte por aplicativo e 17 eram mototaxistas. Mais 628 condutores da Prefeitura foram abordados na operação.

Saúde

No acumulado de atendimentos realizados desde a última quinta-feira (27), o Carnaval de Salvador 2025 registra queda de 18% em relação ao ano passado, somando 1.972 demandas contra 2.047 do ano anterior. Lideram os destaques de redução de atendimentos as ocorrências cirúrgicas (-65%), seguidas por clinicas (-19%) e de enfermagem (-10%). Quando se detalha os perfis assistidos, os dados demonstram, por exemplo, queda significativa no número de queimaduras nos circuitos da folia (-41) e agressões físicas (-31%). Outro indicativo relevante está atrelado à ausência de ocorrências por arma de fogo nos módulos de saúde até este sábado, 1.

Mais de 2 mil foliões foram atendidos pelas estruturas e 95% dos atendimentos tiveram resolutividade nos próprios postos de saúde, ou seja, apenas 4,5% (89 pessoas) foram reguladas para acolhimento especializado em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais para avaliação e exames complementares.

Fiscalização de estabelecimentos

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) embargou um estabelecimento comercial na Barra, por vender bebidas em garrafas de vidro, neste sábado, 1. Durante o Carnaval fica proibido esse tipo de serviço nos circuitos oficiais da festa.

No terceiro dia de folia, a secretaria apreendeu 1.684 unidades de publicidade irregular, na Barra. Os materiais como pirulitos, abanos eblimps não possuíam autorização de publicidade da Prefeitura.

O órgão realizou mais de 300 vistorias em estabelecimentos comerciais, balcões, depósitos, praticáveis, camarotes e marquises. Além disso, foram emitidas 46 notificações e 42 orientações, entre as quais recomendação para que os trios não utilizem as serpentinas, para que não exerçam atividade comercial sem licença, sobre a venda proibida de bebidas para menores de 18 anos e venda em garrafas de vidro, além de recomendações necessárias para garantir a segurança do folião.

Nas ações de controle e combate à poluição sonora, foram realizadas 83 vistorias, 68 monitoramentos de trios/blocos, um monitoramento em camarote, 33 monitoramentos nos palcos dos bairros e 18 atividades sonoras encerradas. As equipes efetuaram ainda três vistorias em camarotes, gerando uma notificação com orientações para manter o ordenamento da festa.

Ambulantes

A Diretoria de Serviços Públicos (Dsep) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizou 1.920 abordagens e orientações a ambulantes e comerciantes informais nos circuitos do Carnaval ao longo do sábado de folia. No total, quase 2 mil itens foram apreendidos. Desde o início da festa, já foram recolhidos 4.991 produtos irregulares, dentre bebidas diversas (1.081), materiais de apoio ao comércio irregular (151), carrinhos diversos (13), caixas de isopor (26) e materiais perigosos (quatro).

Iluminação

No sábado de Carnaval, no Circuito Osmar (Centro), foi registrado um apagão no Campo Grande, causado por um rompimento de rede da Coelba. O incidente, desencadeado pelo lançamento de serpentina na Rua da Gamboa de Cima, próximo ao Forte de São Pedro, ocorreu por volta das 12h30.

Os técnicos da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) da Semop identificaram o problema imediatamente e acionaram a Coelba. O perímetro foi isolado para evitar acidentes, e os ajustes necessários foram acompanhados por equipes da Semop, Dsip e Codesal. O apagão durou cerca de 45 minutos.

Ainda no Circuito Osmar, durante o terceiro dia de festa, a rede foi ampliada com a instalação de três pontos de reforço, intensificando a luminosidade do local. Além disso, foi registrada uma ocorrência de manutenção, programada para ser executada pelas equipes de plantão diurno.

No Circuito Dodô (Barra/Ondina), a rede recebeu um ponto de reforço no entorno da folia e foram registradas cinco ocorrências de manutenção. Uma delas foi solucionada prontamente, enquanto as demais estão agendadas para o turno oposto. No Circuito Batatinha (Pelourinho), não foram registradas ocorrências.

Guarda Municipal

O Núcleo de Estatística da Guarda Civil Municipal (GCM) registrou uma redução de 77,8% em relação à terceira noite da folia em Salvador em 2024, que contou com nove casos. Foram 95 atendimentos ao cidadão e a outros órgãos, contra 138 do mesmo período de 2024, representando uma diminuição de 31,2%.

Os agentes identificaram três mil crianças com pulseirinhas e realizaram 150 patrulhamentos e 54 abordagens preventivas. Foram encontrados 32 documentos e o nome de titulares estará disponível no site da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br) para devolução posterior.

Limpeza

No sábado, 1, terceiro dia de folia soteropolitana, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) coletou, até às 11h, aproximadamente 144 toneladas de resíduos nos circuitos, representando uma redução de aproximadamente 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. A parcial de resíduos coletados em detrimento dos três primeiros dias de festa foi de 760,8 toneladas.

No final do terceiro dia, foram coletadas aproximadamente 33,82 toneladas de resíduos recicláveis provenientes das centrais de reciclagem, camarotes e do programa Plástico É Vida. Em três dias, já foram coletadas cerca de 73 toneladas de recicláveis.

Assistência social

Neste sábado (1º), a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), registrou 1.335 abordagens de combate ao trabalho infantil, trabalho indecente e vulnerabilidade (ambulantes com e sem cadastro). Foram flagradas 25 crianças/adolescentes em situação de trabalho infantil e 119 em situação de vulnerabilidade social. Foram realizados 15 encaminhamentos para serviços municipais e de entidades parceiras (como Cras, Creas e Conselhos Tutelares) e outros 11 encaminhamentos para o Salvador Acolhe.

O Serviço Especializado em Abordagem Social da pasta realizou 207 abordagens, 38 cadastros, 147 pessoas ou famílias foram identificadas em situação de rua e 41 encaminhamentos efetuados.

Os Camarotes Acessíveis receberam 568 pessoas no sábado, 1º. Em Ondina, foram 81 idosos, 29 pessoas com deficiência e 77 acompanhantes. Na Piedade, foram 102 pessoas com deficiência e 69 acompanhantes. No Campo Grande, 148 idosos e 62 acompanhantes utilizaram o espaço.

O Catafolia do Dois de Julho atendeu a 286 catadores e distribuídas 794 refeições. A unidade Ondina recebeu 300 catadores e distribuiu 900 refeições.

Mulher, infância e juventude

O serviço Salvador Acolhe, coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), recebeu 513 crianças e adolescentes. Do total, 288 são do sexo masculino e 225 do feminino; 147 são da faixa etária de 0 a 3 anos; 142 possuem de 4 a 6 anos; 146 têm entre 7 e 11 anos; e 78 pertencem à faixa etária de 12 a 17 anos.

Os acolhidos estão distribuídos entre as escolas João Lino (52), Hildete Lomanto (175), Casa da Amizade (115), Santa Terezinha (72) e Oswaldo Cruz (99). No quesito raça/cor, 46% são pretos, 44% pardos, 3% brancos e 0,2% indígena.

Ainda no sábado, o Serviço de Atenção à Mulher registrou uma ocorrência de violência física contra mulher no circuito atendida pelo serviço.

Manutenção

Ainda na madrugada deste domingo, 2, as equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) realizaram a desobstrução de 1.016 metros de rede e a limpeza de 211 dispositivos de drenagem (bocas de lobo, calhas e valas), além da substituição de nove grelhas.

A recuperação pontual da malha viária foi realizada com a aplicação de 275 quilos de asfalto frio, para posterior recuperação com asfalto quente (CBUQ).

Também foi necessária a reposição de madeirite nos tapumes furtados ou vandalizados. Não foram necessárias intervenções das equipes de manutenção de áreas verdes (podas, supressões ou coleta de galhos). Foi feita também a instalação emergencial de uma placa de ferro, após quebra da grelha de concreto entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo, para posterior reposição do item.

Houve, ainda, ações de manutenção executadas para os Carnavais nos bairros (iniciados no sábado, 1, como a desobstrução da rede e recuperação dos dispositivos de drenagem (com substituição de grelhas), além dos serviços de Tapa-Buracos realizados com asfalto frio nos bairros da Liberdade, Piatã, Periperi e no Carnaval nas Ilhas (Bom Jesus, Praia Grande e Santana).

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) acumulou no sábado, 1, terceiro dia de operação, 3.578 registros de soteropolitanos e turistas que participam do carnaval de Salvador. Dentre os registros dos foliões, 51,5% classificaram como boa as atrações nos circuitos. Já 56,9% se dizem satisfeitos com a limpeza nos circuitos e banheiros químicos e da quantidade de sanitários ofertados.

Iluminação do local ganha destaque no elogio, com 58% das opiniões. Os demais citados como ótimo são: ordenamento de ambulantes (57,3%), acesso ao circuito (57,6%), organização do trânsito (57,7), localização de pontos de ônibus, taxi e Uber (59,3%), atuação da Guarda Municipal (63,3), localização dos postos de saúde (64,2%) e Camarote Acessível (60,9%).

Tecnologia

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) registraram 11.384 interações no WhatsApp Oficial da Prefeitura, sendo a maior delas referente ao serviço “De Olho no Trio”, com 11.155 acessos. O Wi-Fi gratuito Conecta Salvador teve 244.043 conexões, sendo 149,7 mil no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e 94.315 no Circuito Osmar (Centro).