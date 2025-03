“Não há necessidade”, diz Bruno Reis sobre um novo circuito

Bruno Reis explicou as principais dificuldades da criação de um novo circuito - Foto: Victoria Isabel / Ag. A TARDE

Com o crescimento do público no Carnaval de Salvador a cada ano, a ampliação de novos circuitos tem sido discutida no debate público. Questionado sobre a criação de um novo circuito o prefeito da capital baiana, Bruno Reis negou a necessidade de criação de um novo circuito.

O parlamentar ainda relembrou que o circuito da Barra surgiu há cerca de 30 anos. "Salvador tinha apenas 1 milhão e 200 mil habitantes, hoje já são quase 3 milhões", explicou o prefeito.

Apesar do aumento de público, Bruno Reis apontou que criar um novo circuito exige muitos outros serviços e planejamentos. "Para um outro circuito, significa também outra operação de transporte, de trânsito, de saúde, de segurança, de colocação de bens químicos, enfim, de toda a organização dos ambulantes", complementou.

O prefeito ainda pontuou o fortalecimento dos circuitos no centro e o Barra-Ondina e prevê grande participação popular. "Que a gente possa na Quarta-feira de Cinzas celebrar um Carnaval, da paz, da alegria, da tranquilidade, Carnaval melhor organizado", disse o prefeito sobre a folia não só para o público, mas também para os trabalhadores de todas as áreas.

Bruno Reis também, falou do fortalecimento do circuito Osmar no Campo Grande para não superlotar o circuito Dodô, na Barra-Ondina. "Fortalecer esse circuito, ontem tinham grandes atrações aqui como o BaianaSystem que atrai muita gente, Timbalada, Durval Lelis, Olodum, Silvano Sales, Edson Gomes, no centro histórico, o que não ocorria", concluiu.