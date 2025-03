“Melhor organização de todos os tempos” diz Bruno Reis sobre carnaval

Bruno Reis, ao lado da vice-prefeita e secretária municipal de cultur, Ana Paula Matos, faz boa avaliação dos três primeiros dias de carnaval - Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Na coletiva deste domindo, 2, de avaliação do carnaval, o prefeito Bruno Reis demonstrou satisfação com o planejamento executado e celebrou o sucesso da festa. "Sem sombra de dúvidas até aqui é a melhor organização de todos os tempos", disse o prefeito.

Bruno rconheceu a existência de alguns problemas mas destacou a celeridade e eficiência na resolução dos imprevistos."É impossível uma festa dessa magnitude não ter problemas, mas os problemas foram mínimos comparados com outros anos e os problemas que existiram foram imediatamente solucionados".

O prefeito celebrou ainda o cumprimento dos horários no desfile dos trios e alfinetou os políticos que, segundo ele, usam a festa para se promover. "Quem tem que aparecer no carnaval são os políticos e o povo, as rainhas, princesas e o Rei Momo" disse Bruno Reis. E acrescentou:

"Tem muita gente que fica no carnaval querendo fazer palanque político, ver se consegue melhorar sua popularidade, mas o povo tá a fim de alegria, de diversão e de boa qualidade dos serviços públicos que é o que nós estamos proporcionando".