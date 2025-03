Chuva? Veja a previsão para o final de semana de Carnaval em Salvador

As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 33°C (máxima). - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O final de semana de Carnaval em Salvador deve ser de chuvas moderadas e céu nublado a parcialmente nublado, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Neste sábado (1º), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. No domingo, 2, a previsão é igual. Nos dois dias, segundo a Codesal, as temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 33°C (máxima).

Previsão para os próximos dias do Carnaval

Na segunda, 3, e terça-feira, 4, o tempo deve melhorar, com a previsão indicando céu parcialmente nublado com chuvas fracas. Já na quarta-feira, 5, o céu deve estar claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas.

O titular da Codesal, Sosthenes Macêdo, alertou os cidadãos sobre a importância da atenção redobrada em toda a cidade, sobretudo em áreas sujeitas a alagamentos e deslizamentos.

Apesar da previsão indicar chuvas em diversos momentos do Carnaval, o calor característico do verão soteropolitano deve prevalecer durante o período.