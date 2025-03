Reconhecimento facial já localizou 25 foragidos nos circuitos da folia

Central de monitoramento recebe imagens dos 47 portais de abordagem e de outros pontos estratégicos - Foto: Divulgação | SSP

As câmeras de reconhecimento facial da Secretaria Segurança Pública já retiraram de circulação 25 foragidos da justiça durante o carnaval. Os procurados foram localizados entre a quinta-feira, 27, e este domingo, 2, enquanto passavam pelos 47 Portais de Abordagem montados nos circuitos da folia na capital.

Dentre as prisões, 14 foram realizadas no Circuito Dodô (Barra/Ondina) e 11 no Osmar (Campo Grande). Treze criminosos eram procurados pelos crimes de roubo, sete por tráfico de drogas e dois por dívida de pensão alimentícia.

Um homicida e uma pessoa foragida pelo crime de constrangimento ilegal também foram encontradas com o auxílio das câmeras inteligentes da SSP.

No primeiro dia de festejo oito pessoas foram capturadas, após patrulhas serem acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom). No segundo e terceiro dia, cinco e 11 foragidos foram localizados, respectivamente, e uma prisão foi realizada neste domingo.

O superintendente de Telecomunicações da SSP, major PM Moisés Travessa, reforçou que, além dos Portais de Abordagem, as câmeras seguem instalados em pontos estratégicos da capital.

“Seguimos monitorando todos os circuitos com as câmeras fixas e com o uso da Plataforma de Observação Elevada (POE), ampliando a cobertura do monitoramento”, detalhou.