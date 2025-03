"Não é qualquer mulher", diz Jerônimo sobre nomeação de Gleisi

Jerônimo Rodrigues falou sobre a nomeação de Gleisi Hoffmann para as Relações Institucionais - Foto: Gabriela Araujo | Ag. A TARDE

O Governador Jerônimo Rodrigues endossou a escolha do presidente Lula que nomeou a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, para o Ministério das Realações Insticucionais.

"Nós vamos ter uma mulher dirigindo a coordenação política do Governo Federal. E não é qualquer mulher. Gleisi dirige o Partido dos Trabalhadores, Gleisi foi ministra da presidente Dilma, deputada federal, então tem um potencial muito forte", destacou Jerônimo.

O chefe do Executivo estadual elogiou a escolha do predisente Lula e se colocou à disposição para contribuir com a nova ministra.

"O Lula sabe o que está fazendo. Falei com ela ontem, disse que a Bahia esta muito feliz, falei ainda que o meu governo está à disposição para poder contribuir e construir com a gestão da ministra Gleisi Hoffmann, espero que ela dê o suporte que o presidente Lula precisa na política. (Alexandre) Padilha fez tão bem e agora a ministra Gleisi", concluiu Jerônimo.