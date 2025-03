Vencedores do Oscar 2025: Brasil faz história em noite dominada por "Anora"

Fernanda Torres nos bastidores do Oscar 2025 - Foto: AFP

Em meio à folia do Carnaval, os holofotes também se voltaram para o maior prêmio do cinema mundial. Neste domingo, 2, e madrugada de segunda, 3, a cerimônia do Oscar foi inesquecível para o Brasil, com "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres disputando estatuetas de grande prestígio.

Na noite do Oscar 2025, o cinema nacional viveu um momento histórico com a vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional. Dirigido por Walter Salles, o longa se tornou a primeira produção brasileira a conquistar a estatueta no Oscar, um feito aguardado há décadas. Entretanto, a grande campeã da noite foi "Anora", de Sean Baker, que levou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem, consolidando-se como o grande destaque da cerimônia.

Fernanda Torres brilha, mas estatueta fica com Mikey Madison

Um dos momentos mais aguardados foi a premiação de Melhor Atriz, com Fernanda Torres entre as indicadas por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Após vencer o Globo de Ouro, a brasileira era uma forte candidata ao lado de Demi Moore, por "A Substância", mas a vitória ficou com Mikey Madison, protagonista de Anora. A escolha reforçou o favoritismo do longa de Sean Baker, que dominou as principais categorias da noite. Ainda assim, a indicação de Torres e a conquista de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui representaram um marco para o cinema brasileiro.

Entre os outros destaques da premiação, "O Brutalista" venceu em Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora, enquanto "Duna: Parte 2" garantiu os prêmios técnicos de Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais. "Emilia Pérez", que gerou polêmicas ao longo da temporada, levou Melhor Canção Original e Melhor Atriz Coadjuvante para Zoe Saldaña.

Um legado no Oscar

Walter Salles e Fernanda Torres foram à premiação | Foto: AFP

A trajetória de Walter Salles na premiação remonta a "Central do Brasil" (1998), indicado a Melhor Filme Internacional e responsável por levar Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, à disputa por Melhor Atriz—marco que, até hoje, é lembrado como um dos momentos mais emblemáticos do cinema nacional. Naquele ano, Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow, o que acabou se repetindo com a filha.

Confira a lista completa de vencedores do Oscar 2025:

Melhor Filme Internacional

VENCEU: “Ainda Estou Aqui”

“A Garota da Agulha”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Melhor Ator Coadjuvante

VENCEU: Kieran Culkin, por “A Verdadeira Dor”

Yura Borisov, por “Anora”

Edward Norton, por “Um Completo Desconhecido”

Guy Pearce, por “O Brutalista”

Jeremy Strong, por “O Aprendiz”

Melhor Figurino

VENCEU: “Wicked”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave“

“Gladiador II”

“Nosferatu”



Melhor Cabelo e Maquiagem

VENCEU: “A Substância”

“Um Homem Diferente”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“Wicked”

Melhor Trilha Sonora Original

VENCEU: “O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robô Selvagem”

Melhor Curta-Metragem em Live-Action VENCEU:

“I’m Not a Robot”

“A Lien”

“Anuja”

“The Last Ranger”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Melhor Animação em Curta-Metragem

VENCEU: “In the Shadow of the Cypress”

“Beautiful Men”

“Magic Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Melhor Roteiro Original

VENCEU: “Anora”

“O Brutalista”

“A Verdadeira Dor”

“A Substância”

“Setembro 5“

Melhor Roteiro Adaptado

VENCEU: “Conclave”

“Um Completo Desconhecido”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing“

Melhor Atriz Coadjuvante

VENCEU: Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

Monica Barbaro, por “Um Completo Desconhecido”

Ariana Grande, por “Wicked”

Felicity Jones, por “O Brutalista”

Isabella Rossellini, por “Conclave”



Melhor Canção Original

VENCEU: “El Mal”, de “Emilia Pérez”

“The Journey”, de “The Six Triple Eight”

“Like a Bird”, de “Sing Sing”

“Mi Camino”, de “Emilia Pérez”

“Never Too Late”, de “Elton John: Never Too Late”

Melhor Documentário

VENCEU: “No Other Land”

“Black Box Diaries”

“Porcelain War”

“Soundtrack to A Coup D’Etat”

“Sugarcane”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

VENCEU: “The Only Girl in the Orchestra”

“Death By Numbers”

“I am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

Melhor Animação

VENCEU: “Flow”

“DivertidaMente 2“

“Memoir of a Snail”

“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”

“O Robô Selvagem”

Melhor Design de Produção

VENCEU: “Wicked”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Duna: Parte 2”

“Nosferatu”



Melhor Montagem

VENCEU: “Anora”

“O Brutalista”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Melhor Som

VENCEU: “Duna: Parte 2”

“Um Completo Desconhecido”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“O Robô Selvagem”

Melhores Efeitos Visuais

VENCEU: “Duna: Parte 2”

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“O Reino do Planeta dos Macacos”

“Wicked”

Melhor Fotografia

VENCEU: “O Brutalista”

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Melhor Ator

VENCEU: Adrien Brody, por “O Brutalista”

Timothée Chalamet, por “Um Completo Desconhecido”

Colman Domingo, por “Sing Sing”

Ralph Fiennes, por “Conclave”

Sebastian Stan, por “O Aprendiz”

Melhor Atriz

VENCEU: Mikey Madison, por “Anora”

Cynthia Erivo, de “Wicked”

Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez

Demi Moore, por “A Substância”

Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aqui”

Melhor Direção

VENCEU: Sean Baker por “Anora”

Brady Cobert por “O Brutalista”

James Mangold por “Um Completo Desconhecido”

Jacques Audiard por “Emilia Pérez”

Coralie Fargeat por “A Substância”

Melhor Filme

VENCEU: “Anora”

“O Brutalista”

“Um Completo Desconhecido”

“Conclave“

“Duna: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Ainda Estou Aqui“

“Nickel Boys”

“A Substância”

“Wicked”