Selton Mello repete figurino no Oscar em tributo a Rubens Paiva

'Ainda Estou Aqui' narra a história da família Paiva durante os anos da ditadura militar no Brasil - Foto: AFP

O ator Selton Mello anunciou que repetirá parte do figurino que usou na estreia de 'Ainda Estou Aqui' no Festival de Veneza para a cerimônia do Oscar 2025. Em vídeo compartilhado pela Globo nas redes sociais neste domingo, 2, ele revelou que reutilizará uma flor preta como homenagem a Rubens Paiva, desaparecido político retratado no filme de Walter Salles.

"Essa flor preta, que eu usei apenas no Festival de Veneza e tô reutilizando agora [para o Oscar] como tributo ao Rubens Paiva. Essa flor é em homenagem ao Rubens", declarou o ator.

O Selton Mello está pronto para a cerimônia do Oscar® em look preto, com uma homenagem a Rubens Paiva e à sua mãe 🥹 #Oscars

O longa 'Ainda Estou Aqui' narra a história da família Paiva durante os anos da ditadura militar no Brasil, focando na captura de Rubens Paiva (vivido por Selton Mello) pelas autoridades. Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens e ativista política.



O Oscar 2025 será realizado no dia 2 de março, novamente no Dolby Theatre, em Los Angeles, a partir das 21h (horário de Brasília). No Brasil, a premiação será transmitida na TV fechada pela TNT e via streaming pela Max.