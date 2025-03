FOLIA E CINEMA Foliões revelam palpites para o Oscar e destacam a representatividade Trio de amigos saíram nas ruas do Pelourinho fantasiado de Fátima e Sueli, de ‘Tapas e Beijos’ Por Edvaldo Sales 02/03/2025 - 21:29 h

O Carnaval de Salvador terá uma transmissão do Oscar 2025 no Largo do Pelourinho - Foto: Edvaldo Sales

O Carnaval de Salvador vai contar com um toque especial neste ano: a transmissão do Oscar, que acontece neste domingo, 2, no Largo do Pelourinho. Tudo isso para torcer e vibrar pelo filme nacional 'Ainda Estou Aqui', que está indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Ao Portal A TARDE, o trio de amigos composto por Ramon Martins, de 25 anos, Marielle Cunha, 28, e Karen Rodrigues, 26, que marcaram presença na festa no Pelourinho fantasiados de Fátima e Sueli, da série 'Tapas e Beijos', que tem Fernanda Torres interpretando uma das protagonistas,

“Eu acho que ‘Ainda Estou Aqui’ leva como Melhor Filme Internacional, mas eu acho difícil levar Melhor Filme. Eu acho que ‘Conclave’ leva o melhor filme e acho que Fernanda leva o Melhor Atriz. Eu acho que tem chances aí”, disse Ramon. Para ele, apenas Demi Moore, de ‘A Substância’, consegue tirar o Oscar de Fernanda. “Porque eu acho que das atuações que estão concorrendo, a dela foi a mais impactante perto da de Fernanda Torres”, afirmou o estudante. Marielle Cunha compartilha da mesma opinião do amigo. “Eu acho que a gente leva o Melhor Filme Internacional. Melhor Filme, se vier, eu vou ficar muito feliz, mas eu acho que a gente não leva, acho que quem leva é ‘Conclave’. Mas Melhor Atriz, com certeza, é a Fernanda Torres”, cravou. Para Karen Rodrigues, Filme Internacional com certeza o Brasil leva, já Melhor Filme pode ser que não. “Mas, na minha opinião, eu assisti quase todos os filmes indicados, e ‘Ainda Estou Aqui’ é realmente o melhor de todos. E Melhor Atriz acho mais difícil a gente levar, eu acho que Fernanda Torres foi a melhor, mas Demi Moore tem um apelo lá em Hollywood muito grande também. Eu acho que eles têm motivos para dar para duas”, pontuou. Representatividade Os amigos também falaram sobre a importância de ter o Brasil no Oscar. “É uma representatividade muito grande para o cinema nacional. É muito importante para que o Brasil produza mais filmes e para que mais filmes brasileiros possam concorrer ao Oscar nos próximos anos”, torceu Ramon. Karen Rodrigues complementou: “Eu espero que com isso a gente tenha mais investimentos também na cultura, no cinema nacional, porque eu acho que a gente tem filmes muito bons, tão bons quanto ‘Ainda Estou Aqui’, mas que na verdade falta investimento para a gente fazer esse lobby, fazer os filmes chegarem lá e alcançar esse patamar maior que a gente está alcançando. Eu acho que a gente depois desse filme com certeza vai ter mais essa valorização do cinema nacional”.

