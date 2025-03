Nos passinhos orgânicos, minitrio leva música e aula de dança na Barra

O minitrio Putito Rex é comandado pelo cantor Harry Tiara - Foto: Leilane Teixeira

Se tem uma coisa que o folião baiano não fica, é parado. Se não tem trio passando, tem minitrio passando no circuito Barra-Ondina oferecendo mais do que música, mas também aula de dança.

É com esse diferencial que o minitrio 'Putito Rex' saiu levando os foliões que agiardavam o grandes trios chegarem na Ondina. Com instrutores de dança ensinando os passos dos maiores hits, não teve quem ficasse parado.



"Aqui a gente acompanha o trio e vai ensinando os passos para quem acompanha. Todo mundo entrada na onda, aprende e se diverte", disse o instrutor Di Torres ao Portal A TARDE. Questionado sobre quais os hits que os foliõesais se interessam em aprender, ele destaca 'O Verão bateu em Minha Porta', de Ivete Sangalo.

"A música de Ivete, sem dúvidas, tira todo mundo do chão. Ela é uma música dançante por si só, então é muito fácil de aprender os passos. Além disso, será a música do Carnaval, não tenho dúvidas".

O minitrio Putito Rex é comandado pelo cantor Harry Tiara e já tem 17 anos de história. Ao longo do circuito, o cantor trouxe um um repertório com músicas passeando por todos os gêneros musicas, que vão da axé music, passando também pelo Trap, Sertanejo, Sofrência, e até mesmo as musicas virais do TikTok.

