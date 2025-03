Secretário de Turismo enaltece investimentos para o Carnaval da Bahia

Maurício Bacelar, secretário de Turismo da Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

No quarto dia do Carnaval de Salvador, neste domingo, 2, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, concedeu entrevista ao apresentador Ildázio Jr no Observatório do Grupo A TARDE localizado no Hotel Monte Pascoal no circuito Barra-Ondina.

De acordo com o secretário, a ocupação média dos hotéis na Bahia é de 93% e na região do circuito em Salvador é de 100%. Bacelar pontuou também os investimentos do governo da Bahia na qualificação de mão de obra para receber o turista. Ele destacou que houve um incremento de mais de 20% no número de voos durante o verão em Salvador.

O secretário aproveitou para pontuar que o setor turístico age em parceria com outras secretarias como saúde, segurança pública e infraestrutura. Segundo Bacelar, o turismo tem a característica de ser transversal.