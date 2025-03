A TARDE estreia Observatório de Transmissão na Barra e reforça cobertura histórica do Carnaval de Salvador

Observatório do A TARDE - Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador 2025 contará com uma cobertura especial do Grupo A TARDE, que, mais uma vez, reafirma sua tradição e credibilidade na maior festa de rua do mundo. Com um time de mais de 200 profissionais e mais de 50 horas de transmissão, o grupo centenário de comunicação leva ao público uma cobertura ao vivo e multiplataforma, integrando seis veículos de comunicação: Portal A TARDE, Jornal A TARDE, Jornal MASSA!, Portal MASSA!, A TARDE PLAY, A TARDE FM e suas respectivas redes sociais.

O grupo estreia o Observatório A TARDE, um estúdio exclusivo localizado no Hotel Monte Pascoal, com vista privilegiada para o circuito Dodô (Barra-Ondina), garantindo informação de qualidade e entretenimento ao vivo, além de uma rica cobertura audiovisual que contará com influencers, convidados especiais, entrevistas, quadros e conteúdos exclusivos.

O Observatório A TARDE funcionará de quinta de Carnaval, dia 27 de fevereiro, data da abertura oficial da folia, até a terça, dia 4 de março, com transmissão ao vivo sempre das 16h à meia-noite e prometendo registrar toda folia de baianos e turistas. Não só do circuito Barra-Ondina, mas com equipes ao vivo espalhadas no Campo Grande, Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e nos bairros onde acontece oficialmente o Carnaval 2025.

Time de peso - À frente das transmissões no Observatório A TARDE, estão dois grandes nomes da comunicação baiana: Wanda Chase e Ildázio Tavares Jr.

Wanda Chase, uma das comunicadoras mais respeitadas da Bahia, é referência em cultura e Carnaval, trazendo carisma e profundo conhecimento sobre o axé, os blocos afros e toda a essência da festa. Ao seu lado, Ildázio Tavares Jr., jornalista e apresentador do programa Papo Reto na A TARDE FM, é um dos principais nomes da comunicação e do entretenimento da Bahia.

A coordenação da transmissão ao vivo fica a cargo de Gustavo Castellucci, que tem carreira consolidada nas principais emissoras de televisão da Bahia e passou a fazer parte do time em dezembro de 2024 como coordenador do A TARDE PLAY, o núcleo audiovisual do Grupo A TARDE.

"O nosso retorno ao circuito Barra-Ondina representa mais do que estar presente na festa. É a reafirmação do nosso papel como guardiões da memória do Carnaval da Bahia. Nosso Grupo com 113 anos de história tem um acervo único, capaz de conectar passado, conectando passado, presente e futuro. O Observatório A Tarde nasce com esse propósito: registrar o agora para quem está em casa e resgatar momentos icônicos que marcaram gerações”, explica João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

“Em 2026, queremos ir além, ampliando nossa presença e nos associando a grandes plataformas de streaming e distribuição de conteúdo qualificado. Mais do que cobrir o Carnaval, queremos eternizar a essência da folia e levar a emoção para o mundo”, projeta ele.

Para Rafael Sena, Head Digital A Tarde, a estreia do Observatório no Carnaval representa mais um passo estratégico para consolidar O DNA multimídia do Grupo. "Estamos levando a tradição e a credibilidade do A TARDE cada vez mais longe no ambiente digital. E o Carnaval é um ótimo momento para mostrar nossa força e capacidade de inovação".