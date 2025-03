Time de peso comanda cobertura do Carnaval do Grupo A TARDE

- Foto: Divulgação

O Carnaval de Salvador 2025 contará com uma cobertura especial do Grupo A TARDE, que mais uma vez reafirma seu compromisso com a informação e o entretenimento na maior festa de rua do mundo. À frente dessa transmissão multiplataforma estão três grandes nomes da comunicação baiana: Wanda Chase, Ildázio Tavares Jr. e Gustavo Castellucci, que comandam a estreia do Observatório A TARDE, um estúdio exclusivo no Hotel Monte Pascoal, na Barra, proporcionando ao público um olhar privilegiado sobre a folia.

"O A TARDE é um veículo de grande credibilidade e agora está se aventurando nesse novo formato audiovisual, comemorando também, junto à comunidade baiana e soteropolitana, os 40 anos do movimento Axé Music. A responsabilidade de comandar e de participar dessa transmissão agrega muito à minha carreira. Sinto-me ainda mais entusiasmada”, celebra Wanda Chase, uma das principais figuras do jornalismo cultural e da cobertura carnavalesca.

Wanda vai comandar o Carnval do Grupo a TARDE | Foto: Divulgação

Com uma carreira consolidada na TV e no rádio, ela tornou-se um ícone na valorização da cultura afro-baiana e dos blocos afros, ajudando a projetar artistas e manifestações populares que fazem do Carnaval de Salvador um dos maiores do mundo. “O carnaval baiano é, sem dúvida, um dos nossos maiores produtos, se não o maior”.

"Serão mais 50 horas de transmissão ao vivo com uma equipe enorme e preparada, que estará cobrindo a festa do chão e do Observatório A TARDE, falando da festa para o mundo. Estaremos eu e Wanda Chase dando um show de transmissão, interagindo com os artistas e fazendo o carnaval acontecer”, explica Ildázio, jornalista, comunicador e produtor cultural. Ele comanda, de segunda a sexta, às 18h, o “Papo Reto”, na rádio A TARDE FM.

Ildázio Jr., apresentador do "Papo Reto" | Foto: Divulgação

No comando da transmissão está Gustavo Castellucci, jornalista que assumiu recentemente a Coordenação do A TARDE PLAY. Com passagens por importantes emissoras de televisão e um histórico de produções de grande relevância, Castellucci traz sua expertise para garantir uma cobertura de alto nível e proporcionando uma experiência multiplataforma aos espectadores.

Meses de preparação para levar ao nosso público o melhor do Carnaval de Salvador. Temos uma equipe afiadíssima não só no Observatório A TARDE, mas também na rua, cobrindo todos os detalhes da folia. “O público que acompanha o A TARDE pode esperar uma transmissão de primeira”, diz Castellucci.

Gustavo Castellucci é coordenador do A TARDE Play | Foto: Divulgação

Transmissão ao vivo e cobertura - Com um time de mais de 200 profissionais e mais de 50 horas de transmissão, o Grupo A Tarde mais uma vez, reafirma sua tradição e credibilidade na maior festa de rua do mundo, levando ao público uma cobertura ao vivo e multiplataforma, integrando seus seis veículos de comunicação: Portal A TARDE, Jornal A TARDE, Jornal MASSA!, Portal MASSA! A TARDE PLAY, A TARDE FM e suas respectivas redes sociais.

Além da transmissão ao vivo, que pode ser acompanha dos Portais A TARDE, Massa! e YouTube do A Tarde Play, o Grupo A TARDE prepara uma rica cobertura audiovisual que contará com influencers, convidados especiais, entrevistas, quadros e conteúdos exclusivos não só da Barra-Ondina, mas de todos os circuitos oficiais do Carnaval 2025.