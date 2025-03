Palco do Rock reúne legião de roqueiros na Praia de Piatã

Palco do Rock na Praia de Piatã - Foto: Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

O rock segue vivo e forte no Carnaval de Salvador. O Palco do Rock, festival que ocorre até terça-feira na capital baiana, reuniu amantes do ritmo na Praia de Piatã durante a noite de hoje. O segundo dia de evento contou com abertura da banda baiana Demo Tape.

Criada em 2022, a banda surgiu como uma forma dos membros lidarem com os impactos causados pela pandemia. Ivan Marques, vocalista da banda, conta que a paixão pelo gênero foi o incentivo necessário para criar a Demo Tape com seus amigos. "Desde que eu me conheço por gente eu gosto de rock. A gente que gosta de rock naturalmente tem essa característica de gostar de tocar, fazer música", disse em entrevista ao MASSA!.

Palco do Rock na Praia de Piatã | Foto: Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Cantando no Palco do Rock pela primeira vez, o musico não escondeu a felicidade de abrir o segundo dia de evento. O vocalista defende que a principal característica do festival é a troca entre as pessoas. "Você tem uma troca de conhecimento, som e ideias. Tem bandas de fora, de outros estados. Então, um fator fundamental do Palco do Rock é essa troca. Quem sai daqui leva um pouquinho da gente e a gente leva um pouquinho deles

O cantor ressaltou a importância do festival. Para ele, a oportunidade de curtir o gênero de forma gratuita é algo que só acontece durante essa época do ano. "São 31 anos das pessoas vindo aqui curtir o rock. É uma oportunidade para muita gente que não tem possibilidade o rock [no resto do ano], tanto que tem muita gente que vem acampar", afirmou.

Ivan Marques (à esquerda) e a banda Demo Tape | Foto: Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Com uma lista de atrações repleta de diversidade, o evento reúne até bandas de fora da capital baiana. Ivan explica que o PdR serve como uma forma de conhecer outros artistas e fortalecer a cena do rock baiano. "Tem muita banda aqui que eu não conheço, que eu nunca tinha ouvido o nome. A gente chega aqui, ouve, conhece essas bandas e desenvolve esse cenário [do rock]", completou.

O Palco do Rock reúne um público fiel todos os anos. Curtindo o evento há 15 anos, Ian Chagas explica que começou a frequentar o PdR por influência da família. "Meu primo, que era mais velho, me trazia quando eu era guri, com meus 14 anos. A tradição é sempre estar aqui pelo menos dois dias todos os anos", afirmou.

O evento também é uma prova que os roqueiros, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, são da paz. Ian argumenta que o festival é uma alternativa para quem quer um Carnaval mais tranquilo. "É massa porque o ambiente é tranquilo, você fica muito a vontade, você vê muita família. A organização vem melhorando a cada ano e a galera vem curtindo sem briga", pontuou.

Programação Palco do Rock - início às 17h

Segunda-feira (03/03)

Novembro

Corsários

Jack Doido

Eskrota - Mayara Puertas

Ulo Selvagem

Black Pantera

Injúria

Dignify

Gaiabeta

Terça-feira (04/03)

Crayonzz

Bozokill

Gabriel e os Decaídos

Agressivos

Erasy

Lugubra

Pastel de Miolos

Intra

Eletric Poison

Maw