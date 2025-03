Pura emoção! Idosa se derrete em lágrimas ao falar do Ilê Aiyê

- Foto: Foto: Lucas Vieira | Ag. A TARDE

No auge dos seus 87 anos, Maria Santana, conhecida carinhosamente como 'Titia', se emocionou ao falar com o Grupo A TARDE sobre sua paixão pelo Ilê Aiyê. Cadeirante, mas cheia de energia, ela fez questão de comparecer ao Bloquinho Erê, que dominou as ruas da Liberdade neste domingo (2).

"Faço parte do bloco há três anos. É minha paz!", declarou. Para ela, o Ilê Aiyê é mais do que um bloco, é um símbolo de resistência e pertencimento. “É um bloco que vai ser lembrado por gerações, e tenho muito orgulho de fazer parte dele”, afirmou com lágrimas nos olhos.

Mesmo sem conseguir desfilar este ano, 'Titia' Maria vestiu a camisa e garantiu presença na celebração. Seu filho, Marcelo, destacou a importância desse momento para a mãe. "Tem gente que deixa a mãe em casa, mas eu não. Todo ano venho com ela, porque sei da alegria que isso traz para ela", disse.

Já ansiosa para o próximo ano, 'dona' Maria não escondeu a ansiedade: "Para o ano, eu desfilo, porque faço parte dessa família".