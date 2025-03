Comandante-geral da PMBA faz balanço do Carnaval: "Muito tranquilo"

Paulo Coutinho durante entrevista no Observatório do Grupo A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho, esteve no Observatório do Grupo A TARDE montado no Hotel Monte Pascoal no circuito Dodô (Barra-Ondina) neste domingo, 2, onde concedeu entrevista conduzida pelo apresentador Ildázio Jr e falou sobre como tem sido a atuação da PM durante o Carnaval .

"Estamos levando tranquilidade aos foliões. Temos um carnaval muito tranquilo com redução superior a 50% de crimes contra o patrimônio e 35% de crimes violentos. A Políci Militar tem trabalhado na prevenção e só ontem foram apreendidos 962 objetos perfurocortantes", detalhou o comandante.

Ainda segundo Coutinho, foram investidos mais de R$ 60 milhões para a atuação da PM em mais de 100 municípios.