Comandante da PM questiona suspensão de ônibus após operações em Salvador

Comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

No fim da manhã desta quinta-feira, 31, o Comandante Geral da Polícia Militar na Bahia, Coronel Paulo Coutinho, esclareceu detalhes das incursões da polícia e comentou sobre a suspensão do transporte público em alguns bairros de Salvador, como o Bairro da Paz. Desde a última sexta-feira, 25, o transporte na localidade estava suspenso após uma operação policial, sendo retomado apenas hoje.

“Todas essas missões, quando designamos a tropa, temos o cuidado, inclusive, de, após as ações operativas, manter o policiamento. A gente lamenta que essa suspensão esteja tão evidente, principalmente em alguns dias, já que temos orientado, através dos comandos locais, que a segurança está presente através da Polícia Militar", disse.

"É um fato que precisa ser muito conversado e discutido, deixando claro que quem é prejudicada é a população. E nós não queremos isso,” comentou Coutinho. Ele reforçou a importância de manter a rotina das comunidades, ainda que as decisões de suspensão do transporte não estejam sob o controle direto da Polícia Militar. “Vamos operar como força do Estado, fazer as prisões necessárias, mas gostaríamos que o ritmo do dia a dia da comunidade não fosse alterado. Infelizmente, não depende de nós. Temos um contato muito bom com o sindicato dos rodoviários, que, em diversas oportunidades, nos dá o 'ok' para voltar a funcionar. Agora, quem regula isso é a SEMOB", completou.

Além do impacto no transporte, o Coronel detalhou a Operação Rota Segura, realizada nesta manhã no Complexo do Nordeste de Amaralina, uma das áreas de foco da ação policial. A operação integrada, que contou com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), das Polícias Militar e Civil, da Superintendência de Inteligência, da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia), resultou na localização de cinco integrantes de uma facção criminosa.

Entre os criminosos detidos, dois possuíam mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Durante a operação, um dos suspeitos tentou fugir e se escondeu na casa de parentes antes de se entregar. Com ele, foram apreendidos uma pistola, uma granada, carregadores, munições e drogas. Outros três criminosos foram flagrados com armamento e drogas; um deles acabou preso, enquanto os outros dois entraram em confronto com a polícia, foram feridos e, apesar de terem sido socorridos, não resistiram aos ferimentos.

Coronel Paulo Coutinho enfatizou que ações como a de hoje são realizadas com inteligência e integração entre diversos órgãos, visando a segurança e tranquilidade da população. “Como sempre fizemos em qualquer situação dessa natureza, mantemos o policiamento e deixamos claro que a grande maioria da população é ordeira; são excepcionalidades as pessoas ligadas ao crime, que foram efetivamente retiradas de circulação.”

O comandante destacou que o trabalho conjunto entre as forças de segurança tem como objetivo principal combater o tráfico de drogas, que, segundo ele, é um crime devastador para toda a sociedade. “Através de uma forte inteligência e uma ação integrada entre todos os órgãos, isso está bem demonstrado. Reunimos a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que inclui outras forças, representadas por um delegado da Polícia Federal. A ação é essa: agir de forma integrada contra um crime que, de fato, devasta toda a sociedade, que é o tráfico de drogas.”