Bell puxa Camaleão e agita ‘chicleteiros’ da Barra

Bell no bloco Camaleão - Foto: Márcio Reis/AgNews

Pai de uma legião de ‘chicleteiros’ e ‘belzeiros’, o cantor Bell Marques puxou, na tarde deste domingo, 2, o bloco Camaleão, com sucessos da sua carreira solo e dos tempos de Chiclete com Banana.

“Quem não estiver cansado, explode e tira o pé do chão […] Prepara”, ‘ordenou’ o artistas ao embalar ‘Nana ê’, um dos maiores sucessos do Chiclete.

“Que negócio incrível. Eu acho que vou deixar de andar no Carnaval”, brincou Bell ao agitar o povo no circuito Dodô.

Durante o percurso, Bell ainda pediu sugestões aos foliões para acrescentar o repertório da apresentação.

Se engana quem acha que Bell e Camaleão são apenas para quem está do lado de dentro da corda. Fã do artista, Antônio Ferreira não perde o cantor na folia, e já perdeu até as contas de quantas vezes já acompanhou o trio.

"Toda a vida da gente era Chicleteiro, agora é Bellzeiro. Obrigado, Bell, por tudo que você faz pela vida da gente", disse o fã sobre a relação com o ídolo.