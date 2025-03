Ouvidoria Geral do Município reforça atuação no Carnaval de Salvador e amplia pesquisa de satisfação

- Foto: Ascom/Prefeitura de Salvador

A Ouvidoria Geral do Município segue cumprindo seu papel de interlocutor entre o cidadão e a gestão municipal durante o Carnaval de Salvador. Todos os canais de acesso permanecem em pleno funcionamento, garantindo que os cidadãos possam registrar suas manifestações. A Central 156 opera 24 horas por dia, enquanto a plataforma Salvador Digital está disponível pelo endereço eletrônico salvadordigital.salvador.ba.gov.br.

Além disso, a Ouvidoria reforça sua atuação presencial nos circuitos carnavalescos, mobilizando equipes de campo que chegam uma hora antes do início das atrações para monitorar a infraestrutura do evento. As equipes verificam a situação dos circuitos e equipamentos públicos, como banheiros químicos e iluminação, e auxiliam as secretarias municipais ao reportar eventuais problemas para solução rápida. Neste ano, essa atuação foi ampliada com um suporte direto à Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT), em parceria com a vice-prefeita Ana Paula.

Pesquisa aponta alto índice de satisfação

A Ouvidoria tem realizado pesquisas para avaliar a percepção do público sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura durante o Carnaval. Este ano, em parceria com a SECULT e a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), a pesquisa foi ampliada e adotou o método descritivo transversal, que coleta opiniões pontuais de foliões abordados uma única vez. Para facilitar a consolidação dos dados, as respostas foram padronizadas em três categorias: "Ruim", "Bom" e "Ótimo".

Até o momento, mais de 4.000 foliões foram entrevistados no carnaval de salvador. O levantamento revelou que aproximadamente 30% dos entrevistados são turistas de outros estados, países ou do interior da Bahia. A pesquisa também indicou que 71% dos turistas retornaram ao Carnaval de Salvador pelo menos três vezes, e que 64% desses turistas permanecem na cidade por seis dias ou mais.

A qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura foi amplamente reconhecida. As atrações foram avaliadas como "bom" ou "ótimo" por 94,4% dos foliões. A limpeza urbana, executada pela Limpurb, também apresentou uma melhora significativa em relação ao ano anterior, alcançando um índice de aprovação de 85,7%. O ordenamento dos ambulantes nos circuitos, responsabilidade da SEMPRE, foi avaliado positivamente por 91,5% dos entrevistados, e a iluminação pública que, também, recebeu 96,8% de avaliações positivas.

Os resultados da pesquisa reforçam a eficiência da gestão municipal na organização do Carnaval de 2025. A Ouvidoria Geral do Município destaca os elogios ao prefeito Bruno Reis e a Vice Ana Paula pelo apoio às famílias dos ambulantes, bem como o reconhecimento da qualidade dos serviços públicos oferecidos.

Os resultados da pesquisa refletem o reconhecimento da população de Salvador pela qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura durante o Carnaval de 2025. O compromisso com a melhoria contínua e a satisfação dos cidadãos segue como prioridade na gestão municipal, reforçando o empenho em proporcionar uma experiência carnavalesca organizada, segura e bem avaliada por foliões e turistas.