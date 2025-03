Claudia Leitte prega tranquilidade em meio ao clima de 'cancelamento'

Claudia comanda o bloco Largadinho - Foto: Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

“Chegou Claudinha bagunceira!”. As vaias da quinta-feira de Carnaval deram lugar ao agito e emoção dos fãs durante a passagem de Claudia Leitte e do seu bloco Lergadinho, neste domingo (2) no circuito Dodô, na Barra. A cantora saiu pouco depois das 17h30.

Durante o percurso, Claudia pediu uma caminhada de paz para seus foliões, que se dividiam entre os que iam atrás do trio e os que preferiram assistir de “camarote” próximo ao Farol da Barra.

"A única coisa que eu desejo é a paz. Eu recebo paz e dou paz", disse Claudia Leitte

A segunda opção é o caso do técnico de enfermagem Alex Lopes, baiano da gema que fez questão de exaltar não apenas Claudia, mas o que ele considerado o quarteto ideal das rainhas do Carnaval, que conta com a agora ministra Margareth Menezes e com as cantoras Daniela Mercury e Ivete Sangalo.

Alex Lopes curte todas as divas do axé | Foto: Foto: Cássio Moreira / Ag. A TARDE

“Eu sou um fã geral, de todo mundo, não sou aquela coisa fanático por uma ou por outra, pra mim meu amor é igual pra todas", disse o técnico em enfermagem, que ainda fez sua avaliação do que tem achado do Carnaval até aqui.

O Carnaval de Salvador é muito top, não tem igual. É nosso, a gente dá o nosso nome. O Carnaval pra mim é a minha época, é a minha melhor festa, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada!", disse.