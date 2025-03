Bloco Erê encanta as ruas da Liberdade neste domingo de Carnaval

- Foto: Foto: Lucas Vieira | Ag. A TARDE

Quem passava pela via principal do bairro da Liberdade na noite deste domingo (2), se encantou com o desfile do Bloco Erê que pertence ao Ilê Aiyê.

Ao som das músicas do tradicional bloco afro, dezenas de crianças dançavam e cantavam.

Um dos fundadores do ' Mais Belos dos Belos', Vovô do Ilê, explicou as ações que são feitas com os pequenos. "Eles têm aula de dança, cidadania e cultura negra".

Vovô seguiu falando sobre a importância do projeto. "É uma oportunidade de salvar vidas, dar espaço. Esse projeto não é só para pessoas negras, mas para as crianças da comunidade", destacou.

Vovô Ilê | Foto: Foto: Lucas Vieira | Ag. A TARDE

O projeto parece ter ganhado o coração das crianças. Com muito carinho Dara Hellen de 12 anos, contou como se sente participando do Erê."Eu amo, é a [minha] parte preferida do Carnaval", disse Dara revelando que a meta é ser deusa do Ébano. "Eu ainda vou realizar esse sonho!", cravou a menina.

Outra que falou sobre o projeto com os olhos brilhando foi Maria Eduarda. A pequena de 9 anos contou quais atividades faz no projeto. "Aula de dança, aula afro, tem aula de perna de pau, e a gente gosta muito da aula".

E quem também tem veneração pelo bloco é a Érica Vitória. Com 9 anos, a menina conta que ama desfilar. "Eu amo, eu gosto de desfila, de dançar".

Erica Vitória, Maria Eduarda e Dara Hellen | Foto: Foto: Lucas Vieira | Ag. A TARDE

E não dá papa falar do Ilê Aiyê sem citar as coreografias que fazem tanto sucesso. As três meninas mostraram que estão aprendendo direitinho.