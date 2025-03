Daniela Mercury cita Rubens Paiva e defende a democracia no circuito Dodô

Artista lembrou do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em 1971 - Foto: Márcio Reis/AgNews

“Está proibido o Carnaval nesse país tropical”. Daniela Mercury chegou no circuito Dodô (Barra/Ondina), na noite deste domingo, 2, com um grito em defesa da democracia. A cantora comanda o bloco Crocodilo.

Com uma galeria de hits que agita os foliões, a artista lembrou do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em 1971, e que teve sua história retratada no filme 'Ainda Estou Aqui', que concorre em três categorias no Oscar desta noite.

“Olha, Rubens, você, Marcelo e toda sua família. Axé”. Daniela Mercury

Daniela também aproveitou o espaço para destacar a luta pelo proteção meio ambiente. Ditadura nunca mais […] É democracia a luta pelo clima. Não é uma luta só do governo, não”, disparou Daniela.

| Foto: Márcio Reis/AgNews

Oscar

Em meio à folia do Carnaval, os holofotes também se voltam para o maior prêmio do cinema mundial. Neste domingo, 2, a cerimônia do Oscar promete um momento inesquecível para o Brasil, com "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres na disputa por estatuetas de grande prestígio. (clique aqui para acompanhar a lista completa dos vencedores).