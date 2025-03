Dobradinha de Brown com Daniela Mercury marca união entre foliões

- Foto: Divulgação

No segundo dia de Carnaval, o cacique Carlinhos Brown se apresentou no Camarote Harém, e surpreendeu aos foliões com um momento histórico de dobradinha com a cantora Daniela Mercury, que por sua vez estava passando em cima do trio, no circuito Dodô - Barra/Ondina.

Com emoção e emitindo a força da sua ancestralidade Brown destacou a importância do movimento do Axé Music. “Daniela, há 40 anos nosso movimento instituiu um carnaval poderoso, feliz, tem as bênçãos de todos os orixás”.

Os ícones do axé cantaram juntos grandes clássicos: “Maimbe Danda” e “Ashansú”, ambos composições de Carlinhos Brown. Ainda durante a dobradinha, a rainha do axé não escondeu a importância do encontro dos artistas. “Encontro de trio e camarote. Brown, isso daqui é histórico”, reiterou Daniela.

Na sexta-feira, Carlinhos Brown também marcou presença no Camarote Brown.

Confira a agenda dos próximos dias:

Sábado - Bloco Timbalada, na Barra

Domingo - Camarote Salvador

Segunda - Trio Prefeitura, no Campo Grande

Terça - Camarote Glamour

Quarta - Arrastão