Apresentador Evaristo Costa marca presença no Camarote Expresso 2222

Evaristo chegou em Salvador na sexta-feira, 28 de fevereiro, e só vai embora, na próxima quinta-feira, 5 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Quem marcou presença no Camarote Expresso 2222, no Circuito Dodô (Barra/ Ondina), neste domingo, 2, foi o jornalista e ex-apresentador da Rede Globo Evaristo Costa. Em Salvador desde a última sexta-feira, 28 de fevereiro, ele disse que esta é a primeira vez que vem a capital baiana para curtir o Carnaval.

"Eu tive a oportunidade de vir várias vezes no Carnaval de Salvador como jornalista, trabalhando. Então, entrevistando as pessoas, fazendo o que você está fazendo hoje. Trabalhar é diferente de curtir. E agora é a primeira vez que eu venho a Salvador para curtir o Carnaval", revelou Costa.

Então assim, a minha missão antes, como repórter, era transmitir para as pessoas a energia que é o Carnaval de Salvador. Agora, eu estou sentindo a energia que é o Carnaval de Salvador. Então, eu estou adorando, é maravilhoso!", completou.

Em conversa com o Portal A TARDE, Evaristo confessou que vai ficar na cidade até a próxima quinta-feira, 6. "Eu vou ficar até quinta-feira [5 de março], ou seja, eu vou passar a Quarta-feira de Cinzas e ficar até a quinta", disse ele todo animado.

Ao ser questionado se tinha uma atração em especial que gostaria de assistir na avenida, ele respondeu: " Olha, eu já tive a oportunidade de ir, no dia 28, no trio da Ivete, ali em cima, na parte da frente. E ver o que a gente conhece a energia da Ivete. Eu já trabalhei fazendo reportagem com a Ivete Sangalo. Mas como folião, eu achei maravilhoso. É um mega show ali em cima, é uma mega energia dela, eu amei, eu amei logo no primeiro dia", concluiu, em estado de êxtase, o folião Evaristo.