Mais de dez toneladas de resíduos são retirados do Circuito Osmar

Latinhas de alumínio estão entre os materiais recolhidos no circuito - Foto: Divulgação

Em três dias de Carnaval, catadores e catadoras de materiais recicláveis acolhidos pelo Eco Folia Solidária - O Trabalho Decente Preserva o Meio Ambiente, recolheram do Circuito Osmar, no Campo Grande, mais de dez toneladas de resíduos sólidos, entre latinhas, garrafas PETs e plásticos.

A estimativa do Centro de Arte e Meio Ambiente - CAMA -, é recolher mais do que o dobro desse volume até o final da festa, além disso, permitir que os catadores e catadoras possam trabalhar com dignidade e garantir uma renda extra. "É uma iniciativa que está comemorando e celebrando 20 anos, de uma tecnologia socioambiental e de geração de renda, junto aos catadores e catadoras de matérias recicláveis, tanto cooperados quanto autônomos. O CAMA vem atuando nessa perspectiva de assessoria técnica, junto às cooperativas, no desenvolvimento dessa tecnologia. A cada ano a gente vem aprimorando isso, que bom, e graças ao universo nessa perspectiva, e ofertando dignidade, um trabalho digno para esses catadores e catadoras, proporcionando mais visibilidade. Com profissionalismo, gerando renda para eles. Eles podem alcançar até dois mil, dois mil e duzentos reais, que passa de um salário mínimo, né?", avaliou Cristiane Lopes, coordenadora do CAMA.

Nos dias da folia, os podem comercializar os materiais recolhidos no Circuito Osmar, nas duas Centrais de Apoio aos Catadores (as) de materiais recicláveis, localizadas no Politeama e no Fonte de São Pedro. Nestes pontos, o quilo da latinha está sendo vendido por R$8,00, o quilo da PET está saindo por R$ 2,00 e o quilo do plástico por R$ 1,00. Além do valor por quilo, o trabalhador que conseguir juntar 10 quilos de plásticos (PET + plástico) terá direito a uma bonificação de R$ 50,00. Cada trabalho pode pegar até seis bonificações, por dia. Um total de R$300, mais o valor por Kg do tipo de plásticos.

Nesta 20ª edição, o Eco Folia Solidária está beneficiando 370 catadores e catadoras de materiais recicláveis, entre autônomos e cooperativados. A ação, que é coordenada pelas cooperativas CAMAPET, COOPERES, CANORE e a COLETA CIDADÃ, que integram o Fórum Estadual Lixo e Cidadania, conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, do Ministério Público do Trabalho da Bahia, do Ministério Público da Bahia, da Prefeitura Municipal de Salvador.