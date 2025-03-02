Vice-prefeita reforça crescimento do Carnaval de Salvador

A vice-prefeita de Salvador e secretária de Turismo da capital, Ana Paula Matos, falou em coletiva para a imprensa, neste domingo, 1° - Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

A vice-prefeita de Salvador e secretária de Turismo da capital, Ana Paula Matos, comentou em coletiva para a imprensa, neste domingo, 1º, sobre a alta no número de turistas na cidade e a satisfação dos foliões com o Carnaval deste ano.

“Se você comparar só de ontem para hoje, 24% a mais de pessoas chegando por avião e, assim, todas as outras formas de transporte. Chamo a atenção para a hospedagem em casas de praia e hospedagem alternativa, como o Airbnb. E digo a vocês que o sentimento nas ruas é que o Carnaval está muito melhor", avaliou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a vice-prefeita, a taxa de aprovação do festejo está na casa dos 90%, tanto para as atrações quanto para a estrutura do evento. O transporte também tem agradado os quase 6 milhões de foliões deste Carnaval.

“Isso tem mostrado que a gente está conseguindo fazer a maior festa de todos os tempos", concluiu.