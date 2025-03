Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

Departamento de Polícia Técnica foi acionado na madrugada deste domingo - Foto: Divulgação

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado na madrugada deste domingo, 2, para identificar um corpo encontrado no Dique do Tororó. A suspeita é de que seja do rapaz que se jogou na água para fugir de um assalto, na madrugada de sábado, 1º.

Um homem, que teve sua identidade não divulgada, pulou nas águas do Dique para escapar de uma suposta tentativa de assalto e perseguição por um grupo de 10 pessoas. Acompanhado de outras duas pessoas, o rapaz submergiu e não retornou. As pessoas que estavam com ele sobreviveram.

As buscas pelo homem ficaram sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros. O DPT ainda não confirmou a identidade do corpo.