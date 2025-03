Turistas visitam Carnaval do Nordeste de Amaralina: "Nova experiência"

Casal aproveitou a festa no bairro - Foto: Jaísa Almeida / Portal Massa!

O Carnaval de Nordeste de Amaralina não tem limites. A folia, que antes era exclusiva dos moradores da região, agora atrai gente de todos os cantos. Quem passou por lá nesta sexta-feira, 28, viu a mistura de ritmos, cores e, claro, a quebradeira típica do bairro.

Entre os foliões, estava Leônidas Oliveira que mora no Rio de Janeiro. Ele estava decidido a curtir o carnaval baiano de uma maneira diferente e sua amiga, a professora Mariana Batista, que mora no Rio Vermelho, resolveu trazê-lo para o Nordeste.

"Hoje a gente queria curtir outra coisa. Eu tenho vontade de conhecer mais o que a galera daqui de Salvador está fazendo, sem necessariamente ir como turista", comentou Leônidas, que revelou também a relação afetiva que tem com a cidade.

"Eu acho que eu estou apaixonado também por essa cidade. Tenho uma relação muito íntima com ela. Só de pensar em vir morar aqui, já vai me puxando pra cá", completou.

Questionado sobre o que tinha achado do carnaval no bairro, ele não poupou elogios. "Eu acho muito importante essa descentralização do circuito turístico. Aqui é um carnaval de resistência. Fazer o carnaval aqui e não sair é algo muito mais foda", afirmou.

Mariana Batista também compartilhou sua visão sobre a festa no bairro. Apesar de morar em outro ponto da cidade, ela tem profundas raízes no Nordeste de Amaralina. "Minha família toda é daqui, toda minha infância foi aqui, muitos dos meus alunos são daqui. É um bairro muito significativo para mim", contou a educadora.