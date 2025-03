Jerônimo acompanha trabalho em centrais de catadores de recicláveis no Carnaval

Jerônimo se mostrou atento à atuação desses profissionais, que desempenham um papel essencial na limpeza e na sustentabilidade do evento - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governador, Jerônimo Rodrigues, ao lado da primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, conferiu de perto, neste domingo, 2, o trabalho dos catadores de recicláveis que atuam no Carnaval de Salvador, acompanhando suas atividades e as condições de trabalho na Central de Catadores localizada no bairro do Politeama.

Acompanhado também do secretário do trabalho, emprego, renda e esporte, Augusto Vasconcelos, da secretária de assistência desenvolvimento social, Fabya Reis e outras autoridades, Jerônimo se mostrou atento à atuação desses profissionais, que desempenham um papel essencial na limpeza e na sustentabilidade do evento. Durante a visita, ele destacou o apoio do Governo do Estado por meio do projeto Ecofolia Solidária.

Jerônimo destacou a importância de iniciativas como essa, que promovem a inclusão social e o cuidado com o meio ambiente, ressaltando que o Governo do Estado tem se esforçado para garantir um Carnaval mais sustentável e justo para todos.

"Há 20 anos, o Governo do Estado acompanha, ajuda e apoia essas iniciativas. Imagine o impacto de 50, 100 ou 200 toneladas de latinhas de plástico durante o Carnaval. Isso sobrecarregaria a limpeza pública e, em alguns casos, não teríamos condições de lidar com isso. Além da limpeza pública, os catadores desempenham um trabalho social muito importante, pois cuidam do meio ambiente, geram emprego e renda. E estamos aqui hoje, em pleno domingo, reforçando aquilo que fazemos todos os dias do ano. Este trabalho não se limita aos seis ou sete dias de Carnaval", completa.

Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Ao longo da visita, o governador conversou com os envolvidos na ação e reforçou o compromisso do governo em proporcionar melhores condições de trabalho para esses profissionais, essenciais para a manutenção da limpeza e da organização durante a maior festa popular do país.

O Ecofolia Solidária, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com outros órgãos estaduais, tem como objetivo garantir condições dignas para os catadores e catadoras durante o período carnavalesco.

O investimento para as ações do Ecofolia Solidária soma quase R$ 3 milhões. Este ano, 3.300 catadores (as) cooperados (as) e autônomos (as) beneficiados (as) foram contemplados com equipamentos de proteção individual (EPIs) que incluem desde fardamento, botas, luvas, protetor auricular, até estrutura de apoio para comercialização do material recolhido. A folia conta com centrais de apoio ao na capital e interior, geridas por cooperativas de recicláveis que são parceiras dessa iniciativa.

"Nós desenvolvemos uma política pública que assegura o apoio a 16 cooperativas em Salvador, também em Barreiras, e Itabuna. São 11 centrais montadas aqui na capital e duas no interior. Estamos fiscalizando para que a comercialização seja justa para que o catador não sofra com atravessadores e ganhe um valor justo do material coletado", ressaltou o secretário Augusto Vasconcelos.

As Centrais de apoio ao catador, localizadas em áreas estratégicas como Barra, Ondina, Campo Grande e Nordeste de Amaralina, contam com uma infraestrutura completa, incluindo equipes técnicas, balanças, prensas e caminhões para transporte de materiais recicláveis.

Balanço e investimento 2025

Em 2024, durante o Carnaval de Salvador, foram comercializadas 174,8 toneladas de material reciclável, gerando renda para 2.437 catadores e catadoras, com base na produtividade individual. Para este ano, a expectativa é a coleta de 210 toneladas. Além disso, uma ação importante em parceria com o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) está ocorrendo para a realização de um levantamento para a emissão gratuita da Carteira de Identificação Nacional (CIN) para os catadores.

No âmbito da segurança alimentar, a parceria entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Setre,Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Corpo de Bombeiros e VSBA está apoiando a iniciativa Ecofolia Solidária, que inclui o fornecimento de kits de lanche para ambulantes e cordeiros, além de refeições para catadores.

"São 20 anos de trabalho e para gente é um avanço, a cada ano, com uma novidade, uma modificação. E é isso que a gente quer, a valorização do trabalho, que as pessoas venham ter outro olhar do catador, não como marginal, mas como ser humano que está fazendo o serviço, como qualquer outra atividade", relatou a catadora e coordenadora da Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), Michele Almeida. A cooperativa é a proponente do projeto juntamente com a Coleta Cidadã.