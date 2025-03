Servidores da Câmara participam do Carnaval no Observatório da Câmara

O espaço instalado no Campo Grande já se consolidou como um ponto estratégico para os vereadores acompanharem e discutirem os mais diversos aspectos da organização da festa - Foto: Antonio Queirós / CMS

O Carnaval de 2025, que tem como tema “Axé Music – 40 Carnavais”, teve um gostinho especial para os servidores da Câmara Municipal de Salvador neste sábado (1º). Pelo segundo ano consecutivo, por iniciativa do presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB) o Observatório da Casa do Povo no Circuito Osmar foi aberto exclusivamente para os servidores.

O espaço instalado no Campo Grande já se consolidou como um ponto estratégico para os vereadores acompanharem e discutirem os mais diversos aspectos da organização da festa, com vistas ao seu aprimoramento para os próximos anos. A proteção dos direitos das mulheres e das crianças, combate à violência e à discriminação em todas as suas formas, limpeza, segurança e garantia dos direitos dos trabalhadores, entre outros, estão sempre na pauta.

A manutenção do observatório no Circuito Osmar reforça também o movimento da Câmara pela valorização do Carnaval no Centro da cidade, com incremento, sobretudo, na grade de atrações que se apresentam no circuito do Campo Grande.

Coordenadora do Observatório da Casa do Povo, a servidora Rosane Machado disse que é muito gratificante poder proporcionar um dia como esse aos servidores que fazem a Câmara cumprir seu papel diariamente. “Todos os detalhes são pensados com muito carinho para que os servidores e suas famílias curtam o Carnaval e aproveitem esse momento de total confraternização e descontração, dando uma pausa na rotina de trabalho”, disse.

Valorização

A realização de um dia dedicado aos servidores e funcionários se traduz num gesto de reconhecimento pelo trabalho das equipes que fortalecem o Legislativo Municipal e contribuem diretamente para o bem-estar da população de Salvador. De forma unânime, os servidores destacam a iniciativa da gestão do presidente Carlos Muniz.

O diretor Legislativo, Carlos Cavalcanti Neto (Leleto), disse que a decisão de abrir o espaço exclusivamente para os servidores no sábado demonstra valorização e reconhecimento: “Essa é uma iniciativa extremamente positiva do presidente Carlos Muniz. Proporcionar esse momento de lazer reforça a importância dos servidores para a Câmara”. E completou: “Vemos o camarote repleto de colegas e suas famílias, todos sendo bem atendidos, e não tenho dúvida de que será ainda melhor no próximo ano”.

Em clima de confraternização com demais colegas, Leleto também destacou a importância da presença da Câmara na folia: “A Casa tem valorizado muito o Centro da cidade, que está mais povoado e valorizado neste Carnaval. Esse também é um papel do Legislativo municipal”, completou.

A servidora Heide Carvalho Santos, da equipe do Cerimonial da Câmara, também comemorou: “É uma ótima iniciativa do presidente. Este é o segundo ano que venho ao camarote, que é maravilhoso! Muito bem localizado, com uma excelente vista para os trios, além de boa comida e bebida. Toda a equipe da organização está de parabéns”.

“É minha segunda vez aqui no observatório e eu não vou faltar nos próximos anos! Temos conforto, segurança, banheiro limpo, tudo à disposição. É fantástica essa ideia do presidente de nos receber e nos proporcionar essa experiência”, festejou a servidora Maria Carolina Campos, coordenadora de serviços administrativos.

“Mais um ano participando do camarote da Câmara, um dia maravilhoso dedicado a nós, servidores. Esta é, sem dúvidas, uma iniciativa muito boa do nosso presidente. Aqui é só alegria. A gente consegue acompanhar os trios com essa vista privilegiada e com toda segurança”, comenta Rosy Melo, que trabalha há mais de 12 anos na Câmara e integra a Coordenação de Educação, Desenvolvimento, Atenção à Saúde e Benefícios (Cedasb).