"Eu renasci", diz A Dama em Carnaval de Cajazeiras

Artista falou da ligação que tem com Cajacity - Foto: Denisse Salazar | Ag. ATARDE

Veterana no Carnaval de Cajazeiras 10, A Dama 'brotou' mais uma vez no bairro na noite deste sábado, 1°. Prometendo uma nova roupagem, a cantora falou sobre seu novo momento.

"Eu sou uma fênix, eu renasci e é isso que quero trazer para as pessoas, uma nova roupagem de mim".



A artista também falou da ligação que tem com Cajacity. "Quanto eu chego aqui eu sinto a energia do axé. Toda vez que eu piso em Cajazeiras as pessoas me presenteiam muito com coisas da religião. Eu me sinto muito acolhida", revelou.

A Dama ainda destacou a felicidade que é cantar no bairro. "Eu fico muito feliz em fazer parte do Carnaval de Cajazeiras", concluiu.

Neste sábado, a galera de Cajacity já se emocionou com a sofrência de Thiago Aquino, já requebrou com É o Tchan, e vai poder curtir o pagodão da Dama, além disso, poderá aproveitar outras atrações como, Voa Dois, Banda Jow e Cadu Martins.