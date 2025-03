Ivete Sangalo 'pausa' desfile para folião pedir namorada em casamento

O beijo de Alice e Pedro selou o "sim" para o pedido de casamento no meio da multidão - Foto: Reprodução | A TARDE Play

Um casal de São Paulo veio curtir o carnaval de Salvador. Até aí, nenhuma novidade. Mas, o namorado preparou uma surpresa para a companheira e a pediu em casamento no meio da folia, durante a passagem do trio de Ivete Sangalo.

A cantora, aliás, percebeu antes de Alice, agora noiva, o que estava acontecendo. "Para tudo, para tudo, ele tá pedindo em casamento! Alice"!, alertou Ivete para que, só então, Alice visse o cartaz onde o namorado escreveu: "Alice, casa comigo".

O momento foi transmitido ao vivo pelo A Tarde Play. Os repórteres Giovanna Rímola e Vinícius Viana localizaram o casal e fizeram uma entrevista exclusiva. "Eu não fazia ideia", disse Alice ao comentar o episódio. "Não sei de onde ele tirou o cartaz, a gente tá junto o dia inteiro, eu fiquei em choque, olhei pra trás era o pedido".

Pedro lemboru que a ideia era fazer cartazes com alguns dizeres, mas pediu para Alice comprar 3 folhas de papel para caso errasse algum deles. Ele conta que se aproveritou do momento em que eka se arrumava para escrever o cartaz com o pedido.

"Enquanto ela se trocava eu fazia, eu disse que estava com dor de barriga ela desceu pra ver a Ivete e eu terminei". Agora só falta marcar a data do casório. E, de preferência, na Bahia.