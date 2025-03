Marcelo Sangalo usa look em homenagem a Ivete no 3º dia de Carnaval

Jovem aguarda saída do bloco da mãe - Foto: Márcio Reis | Ag.News

Prestes a dar largada ao terceiro dia do Carnaval de Salvador, o herdeiro de Ivete, Marcelo Sangalo, já está à espera do desfile do trio da sua mãe. Neste sábado, 1º, a artista estreia o seu bloco Coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Trajado com uma blusa branca, estampada com a frase “Carnaval da Veveta”, o jovem posou para os fotógrafos minutos antes do início da apresentação da baiana.

Na noite de sexta-feira, 28, o filho mais velho de Ivete roubou a cena tocando percussão junto com a banda da artista.