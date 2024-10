Marcelo Sangalo garante medalha em torneio internacional de futebol

Marcelo Sangalo ficou com a medalha de prata - Foto: Redes sociais

No último domingo, 29 de setembro, Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo, mostrou novamente seu talento nos gramados ao conquistar a medalha de prata no torneio de futebol International Schools Sports League (ISSL), competição que reúne escolas internacionais e americanas do Brasil. Defendendo o time da Escola Pan Americana de Salvador, os Phanters, o adolescente se destacou na disputa que ocorreu em São Paulo.

Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o jogo decisivo foi para os pênaltis, onde os Phanters acabaram ficando com o segundo lugar. Marcelo, que atua na categoria Sub-17, compartilhou com orgulho a medalha em suas redes sociais, celebrando a conquista da equipe.

A boa fase no esporte tem sido uma constante para o jovem, que, além do torneio escolar, disputou recentemente uma partida no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, pelo Clube Unidos Pela Garotada. Ainda neste mês, ele também teve o apoio especial de sua mãe nas arquibancadas em um de seus jogos.