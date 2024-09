Sob olhares da mãe, Marcelo Sangalo entra em campo em copa sub-17

Marcelinho (à direita) em campo pela Copa Unidos Pela Garotada Sub-17 - Foto: Felipe Alves | Bahia Esportiva

Marcelo Sangalo, filho da cantora Ivete Sangalo, entrou em campo neste domingo, 15, em partida da Copa Unidos Pela Garotada Sub-17, realizada no campo anexo ao Barradão, em Salvador. O jovem atleta jogou ao lado de seus companheiros, enquanto a mamãe coruja marcou presença para prestigiar a atuação de sua cria de 16 anos.

A cantora expressou sua satisfação em acompanhar a Copa Unidos Pela Garotada e destacou a importância do esporte para os jovens.

“Esporte maravilhoso. Ver essa gurizada junta, fazendo esporte, se relacionando. É a copa da galera, todo mundo unido pelo esporte, em favor do esporte, porque o esporte é algo que transforma vidas. Então eu estou aqui orgulhosíssima dele, do time e dessa criançada”, afirmou Ivete ao perfil oficial da competição no Instagram.

Ivete Sangalo rodeada de garotos durante jogo da Copa Unidos Pela Garotada | Foto: Felipe Alves | Bahia Esportiva

A Copa Unidos Pela Garotada foi criada em 2018, inicialmente no município de Lauro de Freitas, e voltada para escolinhas de futebol e projetos sociais. Desde então, a competição cresceu e passou a incluir também equipes de Salvador, contando atualmente com quase 60 times na disputa pelo troféu, um número bem superior aos quatro clubes que participaram da primeira edição.

Cléber Borges, um dos organizadores da Copa, revelou ao Portal A TARDE a satisfação de receber Ivete Sangalo em jogos da competição.

“Para a nossa surpresa, nós mandamos dois jogos no Barradão e em uma das equipes estava o filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo. Ela também estava lá prestigiando o evento. Foi muito gratificante para a gente”, contou Cléber, celebrando a presença ilustre.