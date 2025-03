Ivete brinca com Wanda Chase ao passar pelo Observatório A TARDE

Wanda Chase e Ildázio Jr. comandam Observatório A TARDE - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O Observatório A TARDE, espaço do grupo no tradicional circuito Barra-Ondina, continua fazendo sucesso no Carnaval de Salvador. Neste sábado, 1, foi a vez de Ivete Sangalo interagir com a apresentadora Wanda Chase ao passar pelo local.

Ivete, que arrasta os foliões com o bloco Coruja, parou em frente ao observatório e modificou a letra da música 'Energia de Gostosa', aposta para o Carnaval deste ano, para homenagear Wanda.

| Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

"Decidida, bonita e cheirosa. Essa jornalista f*da", cantou Ivete, enquanto a apresentadora assistia.

O Observatório A TARDE é um estúdio exclusivo do grupo para o Carnaval de Salvador, localizado no Hotel Monte Pascoal, na Barra. O espaço foi inaugurado já na abertura da festa, na quinta, 27, e vai até a próxima terça, 4, último dia da folia. A transmissão especial também conta com equipes espalhadas por todos os circuitos.