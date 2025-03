MP identifica irregularidades em plataforma de ambulantes na Barra

Equipe do Ministério Público realizou vistoria na plataforma montada para os ambulantes no circuirto Dodô - Foto: Divulgação | MP

Engenheiros da Central de Apoio Técnico (Ceat) do Ministério Público da Bahia fizeram neste sábado, 1º, nova vistoria na plataforma dos ambulantes, instalada entre o Morro do Cristo e o Farol da Barra, no circuito Dodô e constataram diversas irregularidades.



Piso desgastado e desnivelado; sinalização inadequada quanto à localização da escadaria; inclinação excessiva de escadas e pregos aparentes em alguns trechos da plataforma foram algumas das observações. Na parte estrutural, os engenheiros verificaram que algumas das bases de apoio estão fixadas em blocos de madeira deformados.

\Vistoria constatou bases apoiadas em blocos de madeira deformados | Foto: Divulgação | MP

A inspeção foi conduzida pelas promotoras de Justiça Rita Tourinho e Karyne Macêdo Lima. "Viemos verificar as condições da plataforma. Estamos ainda no terceiro dia de Carnaval e a estrutura já aparenta estar deteriorada. Vamos pedir ao Município cópia da planilha orçamentária, acompanhada do projeto da estrutura para verificar se as especificações do contrato correspondem efetivamente à realizada", disse Rita Tourinho.

Segundo a promotora, problemas que já haviam sido sinalizados em 2024 e também este ano voltaram a se repetir, como a instabilidade do piso e a utilização de pregos. "São situações que vão nos levar a oficiar o Município para que forneça informações quanto às fiscalizações realizadas", complementou.

Inspeções prévias

Os problemas identificados neste sábado já haviam sido sinalizados em relatório técnico encaminhado pelo MPBA à Prefeitura no último dia 19 de fevereiro. No final de janeiro, o Ministério Público realizou, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, inspeção prévia no equipamento, que ainda não estava completamente montado.

A vistoria deste sábado teve o objetivo de verificar as condições totais da estrutura, inclusive quanto à manutenção e preservação dos equipamentos e materiais utilizados, e principalmente checar se as falhas apontadas haviam sido sanadas.