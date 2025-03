Ivete Sangalo agita bloco no sábado de Carnaval em Salvador

Ivete Sangalo no Barra-Ondina - Foto: Vitor Santos/Agnews

Ivete Sangalo mostrou que está com energia para fazer a "fantasia ser eterna" no terceiro dia do Carnaval de Salvador. Neste sábado, 1, a cantora caprichou na roupa e nos sucessos que fazem a galera sair do chão.

Ela lidera o Bloco da Coruja no circuito Barra-Ondina. O marido de Ivete, Daniel Cady, também marca presença no trio, e solta a voz com cada canção.

| Foto: Vitor Santos/Agnews

Ivete Sangalo no Barra-Ondina | Foto: Vitor Santos/Agnews

Prestígio

O ator baiano Lázaro Ramos está em Salvador e aproveitou para curtir o Carnaval no Circuito Dodô, na Barra. Ao lado do amigo e coreógrafo Zebrinha, Lázaro marcou presença na pipoca de Ivete Sangalo na sexta-feira, 28.

Ivete Sangalo tem a trsadição de reunir famosos no seu trio, além de amigos e familiares que acompanham a trajetória de sucesso de um dos principais nomes da música nacional.