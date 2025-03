Tony Salles e Scheila Carvalho dão beijão em cima do trio

AMOR NO AR

Tony e Sheila se beijaram em cima do trio - Foto: Jimmy Galvão

Nesta sexta-feira, 28, Tony Salles levou toda a sua energia para a pipoca do Campo Grande, dando continuidade à sua estreia solo no Carnaval de Salvador. Com um show eletrizante, o cantor fez a avenida tremer ao som de seus grandes sucessos, misturando nostalgia e novidades para animar os foliões.

Para a apresentação, Tony apostou em um look inspirado no sucesso Tomada, do É o Tchan, relembrando a icônica fase de 2004. A referência fez parte da turnê A Minha História, na qual o artista revisita momentos marcantes de sua trajetória por meio da música e dos figurinos.

Um dos momentos mais comentados da noite foi quando Tony e Sheila se beijaram em cima do trio, levando o público ao delírio.