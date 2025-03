Mudei de nome relembra clássicos e arrasta multidão no circuito Osmar

Pipoca do Mudei arrastou os foliões pelo circuito Osmar - Foto: Divulgação

Os foliões que optaram pelo circuito tradicional do Campo Grande na noite de sábado foram presenteados com uma seleção do melhor da 'Axé Music'. A 'Pipoca do Mudei' reuniu no seu pranchão, Ricardo Chaves, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Magary Lord - integrantes do 'Mudei de Nome', para um verdadeiro tributo ao gênero que conquistou o Brasil há 40 anos.

Uma multidão se emocionou e pulou atrás do trio ao som de sucessos e tributos à música baiana, embarcando em uma verdadeira viagem no tempo. Com “Muito Obrigado Axé”, “Selva Branca”, “Chame Gente” e “Trio Metal” no repertório, a resposta do público foi imediata: vozes unidas em coro e corpos entregues à dança, sem que a chuva fosse capaz de apagar o brilho e a alegria da folia.

Magary Lord, Ricardo Chaves, Jonga Cunha e Ramon Cruz mantêm repertório de clássicos do Axé | Foto: Divulgação

Reverência

Em um gesto de reverência à história do axé, Ricardo Chaves prestou uma homenagem especial a Luiz Caldas, reconhecendo-o como o “pai de tudo isso”, ao puxar a icônica “Magia” (1985). O momento ganhou ainda mais força com a interpretação de “Faraó”, um divisor de águas na música de rua baiana que revolucionou os carnavais.

Além do axé, o grupo conduziu a multidão a dançar ao som de outros ritmos populares, como reggae, lambada e samba-reggae. Canções como “Malandrinha”, “Quero Ser Feliz Também” e “Mademoiselle” embalaram os foliões e mantiveram a energia contagiante durante todo o percurso.

Na Ladeira de São Bento, em um dos pontos altos da festa, os foliões se uniram em um coro vibrante de “Baianidade Nagô”, transformando a avenida num palco de um grande espetáculo. E, ao chegar à Praça Castro Alves, a festa continuou intensa com “Minha Pequena Eva”, enquanto o público, extasiado, marcava o ritmo com palmas e elevando ainda mais o espírito do carnaval.

Na próxima terça-feira, 4, ao meio-dia, a PIPOCA DO MUDEI retorna ao Campo Grande, prometendo mais uma apresentação grandiosa.

"Na Pipoca de ontem, a galera foi incrível! A energia foi lá em cima e fizemos história juntos! Agradecemos imensamente a cada um que colou com a gente nessa viagem maravilhosa. Depois de ontem, temos a certeza de que, lá em 2013, estávamos no caminho certo ao nos unir para resgatar a essência do Carnaval de rua. A vibe da galera foi linda demais. Terça que vem tem mais”, comemora Jonga Cunha.