Bruno Reis não vai participar da saída do Ilê Aiyê

Prefeito Bruno Reis ao lado da vice, Ana Paula Matos - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

A tradicional saída do Ilê Aiyê não deve contar com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) na noite deste sábado, 1º. O chefe do Executivo municipal alegou outros compromissos na agenda que o impede de comparecer à Senzala do Barro Preto, no Curuzu, situada no bairro da Liberdade.

“Hoje eu tenho, sempre no sábado, um conjunto de entrevistas. Eu percorro ali os praticáveis da Record, TV Bahia, Band e Aratu”, disse, em coletiva de imprensa nesta manhã.

Presente no circuito Osmar (Campo Grande), para fazer mais um balanço do Carnaval, Bruno afirmou que será representado pela secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult) e vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT).

“Então, quem estará me representando hoje no Ilê é a nossa vice-prefeita Ana Paula Matos”, acrescentou.

Desde que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) foi vaiado, em 2017, na saída dos ‘mais belos dos belos’, o seu sucessor falta aos desfiles.