Mudanças no secretariado serão feitas após Carnaval, diz Bruno Reis

Bruno Reis durante coletiva de imprensa no Campo Grande - Foto: Gabriela Araújo | Ag, A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou neste sábado, 1º, que as mudanças no seu governo ficarão para depois do Carnaval.

Sem citar as pastas e datas definidas para as mudanças, o chefe do Executivo municipal disse que fará “pequenos ajustes” ao ser questionado pelos jornalistas durante coletiva de imprensa, no circuito Osmar (Campo Grande).

“Vocês sabem que o prefeito não fica preso a datas. A gente já tem tantas datas no nosso calendário. Agora, a gente tem as datas festivas e históricas da cidade, então, sem estar preso as datas, eu vou fazer ainda”, disse o gestor.

Questionado sobre as trocas na Superintendência de Trânsito (Transalvador), que atualmente está sob o comando de Décio Martins, o prefeito fez mistério e afirmou que há possibilidade de trocas.

“Falta ainda poucos ajustes que vou fazer após o Carnaval. Mas, estamos chegando aí praticamente na reta final das mudanças que a gente ia fazer”, afirmou. “Pode ser que sim, tenha alguma mudança, algum ajuste, ainda estamos definindo”.

Como antecipado pelo Portal A TARDE, Décio deve deixar a pasta no próximo dia 10 de março, segunda-feira após o Carnaval. A tendência é que um nome do PSDB integre a autarquia.

O nome que estava na bolsa de apostas para assumir o posto é o de Diego Britto, chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB).